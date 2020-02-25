Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Şubat 2020 Salı) ne oldu? 4 yıl Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Nurten’in en büyük hayali gerçek oldu mu? Akın 4 aylık bebeği nüfusuna aldı mı? Akın sözünü tuttu mu? Büyük yüzleşmede son perde! Canlı yayında yaşanan yüzleşmenin ardından İhsan ve Aysun’un kardeşleri Fayma ile ilgili çok konuşulacak kararı ne? Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık ile kaçtı ortalık karıştı! İddiaların hedefindeki gelin Şerife Uyanık stüdyoda! Aylar sonra büyük hesaplaşma büyük yüzleşme! Kocasına uyku ilacı vererek 2 çocuğunu ortada bırakıp evdeki 200 bin lirayı alarak kaçan Nuray’ın annesi ve babasının isyanı! Hakan Bekar ve Canan Zengin birlikte mi kaçtı? 2 ay önce kaçırılan 18 yaşındaki kızlarından haber alamayan anne ve babanın feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Şubat 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Nurten'in en büyük hayali gerçek oldu mu? Akın 4 aylık bebeği nüfusuna aldı mı? Akın sözünü tuttu mu? Büyük yüzleşmede son perde! Canlı yayında yaşanan yüzleşmenin ardından İhsan ve Aysun'un kardeşleri Fayma ile ilgili çok konuşulacak kararı ne? Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık ile kaçtı ortalık karıştı! İddiaların hedefindeki gelin Şerife Uyanık stüdyoda! Kocasına uyku ilacı vererek 2 çocuğunu ortada bırakıp evdeki 200 bin lirayı alarak kaçan Nuray'ın annesi ve babasının isyanı! Hakan Bekar ve Canan Zengin birlikte mi kaçtı? 2 ay önce kaçırılan 18 yaşındaki kızlarından haber alamayan anne ve babanın feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 25 ŞUBAT SALI CANLI YAYIN...

25 Şubat Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.