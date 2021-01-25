CANLI İZLE: Esra Erol 25 Ocak Pazartesi

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Esra Erol 25 Ocak Pazartesi canlı yayın izle - 25.01.2021

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Giriş: 25.01.2021 16:57
Güncelleme:25.01.2021 17:11
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıp olan Rabia Avaz ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Bugüne kadar hiç görmediği annesi ve abisi arayan 20 yaşındaki Kadriye ailesine kavuşacak mı? ‘19 yaşındaki kızım evli ve 3 çocuklu Salih Kaya’ya kuma olarak gitti’ diyen bir annenin isyanı! Karısı Minel çocuğuyla birlikte kafa dinlemeye gidiyorum diye evden çıktı sosyal medyadan tanıştığı Erhan Yeşilkaya’ya kaçtı! Yaşar Bey’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıp olan Rabia Avaz ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Bugüne kadar hiç görmediği annesi ve abisi arayan 20 yaşındaki Kadriye ailesine kavuşacak mı? '19 yaşındaki kızım evli ve 3 çocuklu Salih Kaya'ya kuma olarak gitti' diyen bir annenin isyanı! Karısı Minel çocuğuyla birlikte kafa dinlemeye gidiyorum diye evden çıktı sosyal medyadan tanıştığı Erhan Yeşilkaya'ya kaçtı! Yaşar Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 25 OCAK PAZARTESİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

25 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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