Esra Erol 25 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iddiaların hedefindeki gelin Sedanur ve oğlu Emrullah canlı yayında! Ayşe ve Hasan Hüseyin neden bir araya geldi? Neler konuştular? Hasan Hüseyin’in Ayşe’ye teklifi ne? “Tevrat 3 buçuk yıl önce kızım Şengül’ü kaçırdı” diyen ve o günden beri kızından haber alamayan babanın feryadı! 2 çocuğuyla 3 Temmuz’da ortadan kaybolan 26 yaşındaki Dilber Sürücü nerede? Karısı Şerife 4 yaşındaki çocuklarını da aldı, ortadan kayboldu! Karısı ve çocuğunu bulmak isteyen Dursun’un feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iddiaların hedefindeki gelin Sedanur ve oğlu Emrullah canlı yayında! Ayşe ve Hasan Hüseyin neden bir araya geldi? Neler konuştular? Hasan Hüseyin'in Ayşe'ye teklifi ne? "Tevrat 3 buçuk yıl önce kızım Şengül'ü kaçırdı" diyen ve o günden beri kızından haber alamayan babanın feryadı! 2 çocuğuyla 3 Temmuz'da ortadan kaybolan 26 yaşındaki Dilber Sürücü nerede? Karısı Şerife 4 yaşındaki çocuklarını da aldı, ortadan kayboldu! Karısı ve çocuğunu bulmak isteyen Dursun'un feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.