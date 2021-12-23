Esra Erol 23 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Arzu için hesap sorma günü! Annesi Hafize ve yanına kaçtığı Hasan stüdyoya geliyor! Aldığı cevizler çürük çıktı diye karısı Hatice evi terk etti! Ethem ve eşi Hatice günler arasında günler sonra büyük yüzleşme! Hiç tanımadığı annesi Nurcan’ı Esra Erol buldu! 33 yıllık hasret sona erecek, İbrahim annesine canlı yayında kavuşacak! Karısı Berivan nişanlı bir çiftin yanına kaçtı, ortalık karıştı! Ogün ve eşi arasında hesaplaşma vakti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Arzu için hesap sorma günü! Annesi Hafize ve yanına kaçtığı Hasan stüdyoya geliyor! Aldığı cevizler çürük çıktı diye karısı Hatice evi terk etti! Ethem ve eşi Hatice günler arasında günler sonra büyük yüzleşme! Hiç tanımadığı annesi Nurcan'ı Esra Erol buldu! 33 yıllık hasret sona erecek, İbrahim annesine canlı yayında kavuşacak! Karısı Berivan nişanlı bir çiftin yanına kaçtı, ortalık karıştı! Ogün ve eşi arasında hesaplaşma vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.