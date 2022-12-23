Esra Erol 23 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye annesine hesap soran İrem’i, evden kaçan annesi Yeliz’i ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan babası Rafi’yi konuşuyor! Günler sonra gelecek büyük itirafı sakın kaçırmayın! Uzakta da olsa Erdi’yi görünce eline terliğini aldı, çileden çıktı! Nergiz Hanımın eve dön çağrısına Gamze’nin cevabı ne olacak? Erdi Ayfer’e mi dönüyor? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Aralık 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye annesine hesap soran İrem'i, evden kaçan annesi Yeliz'i ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan babası Rafi'yi konuşuyor! Günler sonra gelecek büyük itirafı sakın kaçırmayın! Uzakta da olsa Erdi'yi görünce eline terliğini aldı, çileden çıktı! Nergiz Hanımın eve dön çağrısına Gamze'nin cevabı ne olacak? Erdi Ayfer'e mi dönüyor? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.