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Esra Erol 22 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 22.11.2021 16:51
Güncelleme:22.11.2021 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında gözyaşlarına boğulan Mehmetcan’ın Dilek’i ve herkesi şoke edecek son hamlesi! 3 çocuğunu kaçıran Özgür Can nerede saklanıyor? Elçin’in korkuları gerçek mi çıktı? 38 yıl sonra kavuşan büyük aşıkların İstanbul masalı! Evli kızı Merve bir buçuk ay önce ortadan kayboldu, mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Bir buçuk aydır kayıp Merve stüdyoya geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında gözyaşlarına boğulan Mehmetcan'ın Dilek'i ve herkesi şoke edecek son hamlesi! 3 çocuğunu kaçıran Özgür Can nerede saklanıyor? Elçin'in korkuları gerçek mi çıktı? 38 yıl sonra kavuşan büyük aşıkların İstanbul masalı! Evli kızı Merve bir buçuk ay önce ortadan kayboldu, mucize Esra Erol'da gerçek oldu! Bir buçuk aydır kayıp Merve stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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