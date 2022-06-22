Esra Erol 22 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 30 yıllık özlem sona erecek, Türkiye o anları izleyecek! 30 yıl sonra büyük kavuşma! Ömür ilk kez babasına sarılacak! Kocasıyla ilgili her itirafı olay oldu! Temizlik hastasıyım dedi, anlattıklarıyla herkesi şoke etti! Selma ve kocası Orhan canlı yayında yüzleşecek! Çocuklar kimde kalacak? Ferdi boşanmayı kabul edecek mi? Günledir kızına hasret kalan Hülya’nın babası geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 30 yıllık özlem sona erecek, Türkiye o anları izleyecek! 30 yıl sonra büyük kavuşma! Ömür ilk kez babasına sarılacak! Kocasıyla ilgili her itirafı olay oldu! Temizlik hastasıyım dedi, anlattıklarıyla herkesi şoke etti! Selma ve kocası Orhan canlı yayında yüzleşecek! Çocuklar kimde kalacak? Ferdi boşanmayı kabul edecek mi? Günledir kızına hasret kalan Hülya'nın babası geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.