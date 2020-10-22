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Esra Erol 22 Ekim Cuma tek parça izle - 22.10.2020

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Giriş: 22.10.2020 16:47
Güncelleme:22.10.2020 23:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki Doğan Emrah ve Ayşenur’la kardeş çıktı, herkes gözyaşlarına boğuldu! 3 kardeşin anneleriyle baş başa geçirdiği ilk akşamdan çok özel dakikalar! Kızlar Melisa önce kayboldu, daha sonra evlendiğini öğrendiler! Kayıp olan Melisa’yı Esra Erol buldu... Anne baba kızları Melisa ile aylar sonra karşı karşıya gelecek! 19 yıllık sır perdesi aralanmaya devam ediyor! DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Aslan Sarıcan Doğan’ın babası mı? Yeni iddialar ortalığı karıştıracak! Kocasını ve çocuğunu evde bırakıp Nuri ile düğün yapan Aycan 8 ay sonra evladını ilk kez görecek! Gözü yaşlı genç bir annenin evlat hasreti ve feryadı... Nilgül Hanım bugünlere nasıl geldi? Nilgül Hanım’ın tek nikahlı eşi ve Emrah’ın babası olan Ahmet Bey ilk kez konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Ekim 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki Doğan Emrah ve Ayşenur'la kardeş çıktı, herkes gözyaşlarına boğuldu! 3 kardeşin anneleriyle baş başa geçirdiği ilk akşamdan çok özel dakikalar! Kızlar Melisa önce kayboldu, daha sonra evlendiğini öğrendiler! Kayıp olan Melisa'yı Esra Erol buldu... Anne baba kızları Melisa ile aylar sonra karşı karşıya gelecek! 19 yıllık sır perdesi aralanmaya devam ediyor! DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Aslan Sarıcan Doğan'ın babası mı? Yeni iddialar ortalığı karıştıracak! Kocasını ve çocuğunu evde bırakıp Nuri ile düğün yapan Aycan 8 ay sonra evladını ilk kez görecek! Gözü yaşlı genç bir annenin evlat hasreti ve feryadı... Nilgül Hanım bugünlere nasıl geldi? Nilgül Hanım'ın tek nikahlı eşi ve Emrah'ın babası olan Ahmet Bey ilk kez konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Ekim Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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