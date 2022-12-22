Esra Erol 22 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz itiraflar! Türkiye İrem ve annesi Yeliz’i konuşuyor! Bugün büyük gün, bugün hesaplaşma vakti! Yeliz’in kocası Rafi geliyor! Günler sonra Nergiz Hanım kızı Gamze ve Erdi ile karşı karşıya gelecek! Gamze sonunda eve mi dönüyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz itiraflar! Türkiye İrem ve annesi Yeliz'i konuşuyor! Bugün büyük gün, bugün hesaplaşma vakti! Yeliz'in kocası Rafi geliyor! Günler sonra Nergiz Hanım kızı Gamze ve Erdi ile karşı karşıya gelecek! Gamze sonunda eve mi dönüyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...