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21.04.2020

Esra Erol 21 Nisan Salı canlı yayın izle |Video - 21.04.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Nisan 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Cemalettin ve karısı Buket bir buçuk ay sonra canlı yayında yüzleşecek! Zühre 2 ay görmediği oğluna kavuşabilecek mi? Muammer dünyaya gelen bebeğini görebilecek mi? Hastanedeyken bir anda ortadan kaybolan Sevcan Şentürk nerede? Necmettin Beyin karısı Sevcan ile ilgili büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Nisan 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Cemalettin ve karısı Buket bir buçuk ay sonra canlı yayında yüzleşecek! Zühre 2 ay görmediği oğluna kavuşabilecek mi? Muammer dünyaya gelen bebeğini görebilecek mi? Hastanedeyken bir anda ortadan kaybolan Sevcan Şentürk nerede? Necmettin Beyin karısı Sevcan ile ilgili büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 21 NİSAN SALI CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

21 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol'da 21 Nisan Salı...
CANLI İZLE: Esra Erol'da 21 Nisan Salı...
Esra Erol'da 20 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 20 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 17 Nisan Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 17 Nisan Cuma tek parça izle
Esra Erol 15 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 15 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 14 Nisan Salı...
Esra Erol'da 14 Nisan Salı...
Esra Erol'da 13 Nisan Pazartesi...
Esra Erol'da 13 Nisan Pazartesi...
Esra Erol'da tek parça izle
Esra Erol'da tek parça izle
Esra Erol'da 8 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 8 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Nisan Salı tek parça izle |Video
Esra Erol 7 Nisan Salı tek parça izle |Video
Esra Erol'da 6 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 6 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 3 Nisan Cuma...
Esra Erol'da 3 Nisan Cuma...
Esra Erol'da 2 Nisan Perşembe...
Esra Erol'da 2 Nisan Perşembe...
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