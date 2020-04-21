Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Nisan 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Cemalettin ve karısı Buket bir buçuk ay sonra canlı yayında yüzleşecek! Zühre 2 ay görmediği oğluna kavuşabilecek mi? Muammer dünyaya gelen bebeğini görebilecek mi? Hastanedeyken bir anda ortadan kaybolan Sevcan Şentürk nerede? Necmettin Beyin karısı Sevcan ile ilgili büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Nisan 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Cemalettin ve karısı Buket bir buçuk ay sonra canlı yayında yüzleşecek! Zühre 2 ay görmediği oğluna kavuşabilecek mi? Muammer dünyaya gelen bebeğini görebilecek mi? Hastanedeyken bir anda ortadan kaybolan Sevcan Şentürk nerede? Necmettin Beyin karısı Sevcan ile ilgili büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 21 NİSAN SALI CANLI YAYIN

21 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.