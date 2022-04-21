Esra Erol 21 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Adil ve Nurgül arasında yüzleşme, hesaplaşma vakti! Boşanmanın ardından Nurgül ve Semanur ilk kez karşı karşıya gelecek! Semanur hakkındaki iddialara ilk kez stüdyoda cevap verecek! Türkiye bu skandalı konuşuyor! 65 yaşındaki Yaşar 18 yaşındaki Hicran’ı kaçırmaya devam ediyor! Yeni doğan bebeğini kime, hangi şartlarda verdi? Sevim canlı yayına çıktıktan sonra bebeği alan ailenin herkesi şoke edecek teklifi ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Adil ve Nurgül arasında yüzleşme, hesaplaşma vakti! Boşanmanın ardından Nurgül ve Semanur ilk kez karşı karşıya gelecek! Semanur hakkındaki iddialara ilk kez stüdyoda cevap verecek! Türkiye bu skandalı konuşuyor! 65 yaşındaki Yaşar 18 yaşındaki Hicran'ı kaçırmaya devam ediyor! Yeni doğan bebeğini kime, hangi şartlarda verdi? Sevim canlı yayına çıktıktan sonra bebeği alan ailenin herkesi şoke edecek teklifi ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.