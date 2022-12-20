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Esra Erol 20 Aralık Salı canlı yayın izle

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Giriş: 20.12.2022 16:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Erdi ilk kez tek başına gelecek, tek başına konuşacak! Gamze ve Ayfer’le ilgili her şeyi tek tek canlı yayında itiraf edecek! Annesi Yeliz evi arabayı sattı, tanıdığı herkesten para aldı, kripto paraya yatırdı, 5 Temmuz’da ortadan kayboldu! Aylardır hiçbir haber alınamayan Yeliz’le ilgili son dakika gelişmesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Aralık 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Erdi ilk kez tek başına gelecek, tek başına konuşacak! Gamze ve Ayfer'le ilgili her şeyi tek tek canlı yayında itiraf edecek! Annesi Yeliz evi arabayı sattı, tanıdığı herkesten para aldı, kripto paraya yatırdı, 5 Temmuz'da ortadan kayboldu! Aylardır hiçbir haber alınamayan Yeliz'le ilgili son dakika gelişmesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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