CANLI İZLE: Esra Erol 19 Ocak Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Bahar ve İslam Mücahit’in son kararı ne olacak? Evlilik hayali kurduğu Mustafa Kartal’a yüz binlerce lirasını kaptıran Emine Hanım’ın isyanı! 31 yaşındaki Sevim’in dinmek bilmeyen baba hasreti! Sevgilim Turgay karısıyla beraber çocuğumu kaçırdı dedi, olanlar şoke etti! Turgay bebeği geri verecek mi? Kızları Türkan 3 çocuğunu da bıraktı, 4 yıl önce ortadan kayboldu! Kızlarından hiçbir haber alamayan anne babanın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Ocak 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Bahar ve İslam Mücahit'in son kararı ne olacak? Evlilik hayali kurduğu Mustafa Kartal'a yüz binlerce lirasını kaptıran Emine Hanım'ın isyanı! 31 yaşındaki Sevim'in dinmek bilmeyen baba hasreti! Sevgilim Turgay karısıyla beraber çocuğumu kaçırdı dedi, olanlar şoke etti! Turgay bebeği geri verecek mi? Kızları Türkan 3 çocuğunu da bıraktı, 4 yıl önce ortadan kayboldu! Kızlarından hiçbir haber alamayan anne babanın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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