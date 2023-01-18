Esra Erol 18 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu Hasan’ı, Simge’yi ve Gizem’i izle! Dün gece neler yaşandı? Simge ve Gizem neden kaçtı? Simge Hasan’la evliyken kaç kişi ile nişanlandı? Ablası Gizem’in altınlarının büyük sırrı ne? Son kez karşı karşıya gelecekler! Döndü eve mi dönüyor? Abdullah ve Döndü’nün son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu Hasan'ı, Simge'yi ve Gizem'i izle! Dün gece neler yaşandı? Simge ve Gizem neden kaçtı? Simge Hasan'la evliyken kaç kişi ile nişanlandı? Ablası Gizem'in altınlarının büyük sırrı ne? Son kez karşı karşıya gelecekler! Döndü eve mi dönüyor? Abdullah ve Döndü'nün son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.