Esra Erol 18 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Polat tekrar geldi, Türkiye Büşra ile Polat’ı konuştu! Esra Erol’un Büşra’ya teklifi ne? Yayın saatler kala apar topar doğuma girdi! Dilek ve bebeğin son durumu ne? Havva 38 yıl sonra Servet’e evet diyecek mi? Kocam ve kayınvalidem velayeti bende olan çocuklarımı kaçırdı diyen Elçin’in feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Polat tekrar geldi, Türkiye Büşra ile Polat'ı konuştu! Esra Erol'un Büşra'ya teklifi ne? Yayın saatler kala apar topar doğuma girdi! Dilek ve bebeğin son durumu ne? Havva 38 yıl sonra Servet'e evet diyecek mi? Kocam ve kayınvalidem velayeti bende olan çocuklarımı kaçırdı diyen Elçin'in feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.