18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 18 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Esra Erol 18 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 16:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Polat tekrar geldi, Türkiye Büşra ile Polat’ı konuştu! Esra Erol’un Büşra’ya teklifi ne? Yayın saatler kala apar topar doğuma girdi! Dilek ve bebeğin son durumu ne? Havva 38 yıl sonra Servet’e evet diyecek mi? Kocam ve kayınvalidem velayeti bende olan çocuklarımı kaçırdı diyen Elçin’in feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Polat tekrar geldi, Türkiye Büşra ile Polat'ı konuştu! Esra Erol'un Büşra'ya teklifi ne? Yayın saatler kala apar topar doğuma girdi! Dilek ve bebeğin son durumu ne? Havva 38 yıl sonra Servet'e evet diyecek mi? Kocam ve kayınvalidem velayeti bende olan çocuklarımı kaçırdı diyen Elçin'in feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

18 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 18 Kasım Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 18 Kasım Perşembe
Esra Erol 17 Kasım Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 17 Kasım Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 16 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 16 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 15 Kasım Pazartesi canlı yayın izle
Esra Erol 15 Kasım Pazartesi canlı yayın izle
Esra Erol 11 Kasım Perşembe yeniden izle
Esra Erol 11 Kasım Perşembe yeniden izle
Esra Erol 10 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 10 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 9 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 9 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle
Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle
Esra Erol’da 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 3 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 1 Kasım tekrar yayın izle
Esra Erol 1 Kasım tekrar yayın izle
Daha Fazla Video Göster