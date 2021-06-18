Esra Erol 18 Haziran Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ayhan şimdi ne yapacak? Ayşe’den boşanacak mı, yoksa affedecek mi? Fatma ile Rıfat, günler sonra ilk kez baş başa kalacak! Karı koca son kararını canlı yayında açıklayacak! Eşref konuşacak, tüm bilinmeyenler ortaya çıkacak! İlknur’un yanına kaçtığı Eşref canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Haziran 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ayhan şimdi ne yapacak? Ayşe'den boşanacak mı, yoksa affedecek mi? Fatma ile Rıfat, günler sonra ilk kez baş başa kalacak! Karı koca son kararını canlı yayında açıklayacak! Eşref konuşacak, tüm bilinmeyenler ortaya çıkacak! İlknur'un yanına kaçtığı Eşref canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.