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Esra Erol 18 Eylül Pazartesi yayın izle

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Giriş: 18.09.2023 16:36
Güncelleme:19.09.2023 00:03
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kendisinde yaşça büyük Arife’ye kaçan Hüseyin canlı yayında annesi Aysel ile yüzleşti! Peki Aysel Hanım oğlu Hüseyin’i ikna edebilecek mi? Arife’nin Aysel Hanım’a teklifini duyunca çok şaşıracaksınız! Eşi Ahmet yayında isyan etti, Yeliz tehdit ve şantajı inkar etti! Yeliz’in gittiği gün bıraktığı notun arkasındaki gizem ne? Şimdi ne olacak? Serdar Yeliz ve çocuklarını teslim edecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kendisinde yaşça büyük Arife'ye kaçan Hüseyin canlı yayında annesi Aysel ile yüzleşti! Peki Aysel Hanım oğlu Hüseyin'i ikna edebilecek mi? Arife'nin Aysel Hanım'a teklifini duyunca çok şaşıracaksınız! Eşi Ahmet yayında isyan etti, Yeliz tehdit ve şantajı inkar etti! Yeliz'in gittiği gün bıraktığı notun arkasındaki gizem ne? Şimdi ne olacak? Serdar Yeliz ve çocuklarını teslim edecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL'DA 18 EYLÜL 2023 YAYIN İZLE

18 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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