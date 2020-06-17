Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ümit kendisini ve çocuklarını terk eden karısı Sevcan’la yıllar sonra karşı karşıya gelecek! Ayfer Hanım üç çocuğuyla birlikte stüdyoya gelecek, karı koca aylar sonra yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ümit kendisini ve çocuklarını terk eden karısı Sevcan'la yıllar sonra karşı karşıya gelecek! Ayfer Hanım üç çocuğuyla birlikte stüdyoya gelecek, karı koca aylar sonra yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 17 HAZİRAN ÇARŞAMBA FULL İZLE

17 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.