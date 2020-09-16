CANLI İZLE: Esra Erol 16 Eylül Çarşamba

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Esra Erol 16 Eylül Çarşamba canlı yayın izle - 16.09.2020

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Giriş: 16.09.2020 16:34
Güncelleme:16.09.2020 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 16 yaşındaki Zehra düğününün ardından ortadan kayboldu... Dün gece neler yaşandı? Zehra’nın ailesi neden apar topar İzmir’e gitti? Gece yarısı gelen şok haber! 5 kız çocuğu dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmedi diye kocası evden kovdu! Deniz ve kocası arasındaki yüzleşmede ikinci perde! Akılalmaz görüntüler, herkesi şoke edecek anlar! 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu ile birlikte sevgilisinin yanına gitmek isteyen Nazan’ın herkesi şoke edecek görüntüleri! Sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 14 yaş küçük Zekeriya’ya 2 milyon lira kaptıran Fatma Hanımın büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 16 yaşındaki Zehra düğününün ardından ortadan kayboldu... Dün gece neler yaşandı? Zehra'nın ailesi neden apar topar İzmir'e gitti? Gece yarısı gelen şok haber! 5 kız çocuğu dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmedi diye kocası evden kovdu! Deniz ve kocası arasındaki yüzleşmede ikinci perde! Akılalmaz görüntüler, herkesi şoke edecek anlar! 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu ile birlikte sevgilisinin yanına gitmek isteyen Nazan'ın herkesi şoke edecek görüntüleri! Sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 14 yaş küçük Zekeriya'ya 2 milyon lira kaptıran Fatma Hanımın büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 16 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

16 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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