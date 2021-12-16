Esra Erol 16 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sosyal medya fenomeni oldu, karısına çocuklarına rest çekti! Songül ve Muzaffer aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Anne kız birbirine girdi, ortalık karıştı! Meral yeni kararıyla herkesi bir kez daha şoke edecek! Evdeki eşyaları yaktı, sosyal medyadan tanıştığı İhsan’a kaçtı! Tuğba İhsan’ın yanında mı yaşıyor? İddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sosyal medya fenomeni oldu, karısına çocuklarına rest çekti! Songül ve Muzaffer aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Anne kız birbirine girdi, ortalık karıştı! Meral yeni kararıyla herkesi bir kez daha şoke edecek! Evdeki eşyaları yaktı, sosyal medyadan tanıştığı İhsan'a kaçtı! Tuğba İhsan'ın yanında mı yaşıyor? İddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.