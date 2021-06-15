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Esra Erol 15 Haziran Salı tek parça full izle

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Giriş: 15.06.2021 17:06
Güncelleme:15.06.2021 21:01
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; kayınvalidem ile kayınpederim eşimi kaçırdı dedi, kocası geri dönsün diye gözyaşları içinde isyan etti! Ayşe’den kocası Ayhan’a şok teklif! Karısı 7 çocuğunu bıraktı Eşref’e kaçtı! Önce karısı geri dönsün diye yalvardı, sonra ortalık karıştı! Ali ve İlknur canlı yayında karşı karşıya gelecek! Fatma ve Rıfat arasında büyük yüzleşme! 9 Nisan’dan beri kayıp olan Tuğçe Eren nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Haziran 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; kayınvalidem ile kayınpederim eşimi kaçırdı dedi, kocası geri dönsün diye gözyaşları içinde isyan etti! Ayşe'den kocası Ayhan'a şok teklif! Karısı 7 çocuğunu bıraktı Eşref'e kaçtı! Önce karısı geri dönsün diye yalvardı, sonra ortalık karıştı! Ali ve İlknur canlı yayında karşı karşıya gelecek! Fatma ve Rıfat arasında büyük yüzleşme! 9 Nisan'dan beri kayıp olan Tuğçe Eren nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 15 HAZİRAN 2021 TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

15 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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