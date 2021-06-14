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Esra Erol 14 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 14.06.2021 16:49
Güncelleme:14.06.2021 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ‘Kayınvalidem ve kayınpederim kocamı kaçırdı’ diyen Ayşe Hanımın isyanı! Günlerdir kayıp olan, aşk mektupları yazan Mustafa sonunda ortaya çıktı! Mustafa’dan karısı Ayten ile ilgili büyük itiraf! ‘Kocam Faruk, Kadriye tarafından tehdit ve baskıyla tutuluyor’ dedi, anlattıkları şaşkına çevirdi! 7 çocuğunu da bırakıp Eşref’e kaçtı, kocası ne olur geri dön diye yalvardı! 9 Nisan’dan beri kayıp olan Tuğçe Eren nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 'Kayınvalidem ve kayınpederim kocamı kaçırdı' diyen Ayşe Hanımın isyanı! Günlerdir kayıp olan, aşk mektupları yazan Mustafa sonunda ortaya çıktı! Mustafa'dan karısı Ayten ile ilgili büyük itiraf! 'Kocam Faruk, Kadriye tarafından tehdit ve baskıyla tutuluyor' dedi, anlattıkları şaşkına çevirdi! 7 çocuğunu da bırakıp Eşref'e kaçtı, kocası ne olur geri dön diye yalvardı! 9 Nisan'dan beri kayıp olan Tuğçe Eren nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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