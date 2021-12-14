Esra Erol 14 Aralık Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 47 yıllık kocasına seslendi, ‘kocamı kendisinden 20 yaş küçük Gülcan kandırıyor’ dedi! Sosyal medyada fenomenim diyen kocası isyan etti! Songül ve kocası arasında büyük yüzleşme! Kocası ve kayınvalidesi bir yaşındaki çocuğu elinden aldı, Meral’i dışarı attı! 7 aylık hamile olan Meral kocası Beytullah ve kayınvalidesi ile karşı karşıya gelecek! Telat evladına Esra Erol’da kavuşacak! Evdeki parayı ve altınları aldı, sosyal medyadan bulduğu İhsan’ın yanına kaçtı! Karısı Tuba’yı bulup boşanmak isteyen Vehbi Bey’in büyük iddiası! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Aralık 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 47 yıllık kocasına seslendi, 'kocamı kendisinden 20 yaş küçük Gülcan kandırıyor' dedi! Sosyal medyada fenomenim diyen kocası isyan etti! Songül ve kocası arasında büyük yüzleşme! Kocası ve kayınvalidesi bir yaşındaki çocuğu elinden aldı, Meral'i dışarı attı! 7 aylık hamile olan Meral kocası Beytullah ve kayınvalidesi ile karşı karşıya gelecek! Telat evladına Esra Erol'da kavuşacak! Evdeki parayı ve altınları aldı, sosyal medyadan bulduğu İhsan'ın yanına kaçtı! Karısı Tuba'yı bulup boşanmak isteyen Vehbi Bey'in büyük iddiası! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.