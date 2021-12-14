14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 14 Aralık Salı canlı yayın izle

Esra Erol 14 Aralık Salı canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2021 16:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 47 yıllık kocasına seslendi, ‘kocamı kendisinden 20 yaş küçük Gülcan kandırıyor’ dedi! Sosyal medyada fenomenim diyen kocası isyan etti! Songül ve kocası arasında büyük yüzleşme! Kocası ve kayınvalidesi bir yaşındaki çocuğu elinden aldı, Meral’i dışarı attı! 7 aylık hamile olan Meral kocası Beytullah ve kayınvalidesi ile karşı karşıya gelecek! Telat evladına Esra Erol’da kavuşacak! Evdeki parayı ve altınları aldı, sosyal medyadan bulduğu İhsan’ın yanına kaçtı! Karısı Tuba’yı bulup boşanmak isteyen Vehbi Bey’in büyük iddiası! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Aralık 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 47 yıllık kocasına seslendi, 'kocamı kendisinden 20 yaş küçük Gülcan kandırıyor' dedi! Sosyal medyada fenomenim diyen kocası isyan etti! Songül ve kocası arasında büyük yüzleşme! Kocası ve kayınvalidesi bir yaşındaki çocuğu elinden aldı, Meral'i dışarı attı! 7 aylık hamile olan Meral kocası Beytullah ve kayınvalidesi ile karşı karşıya gelecek! Telat evladına Esra Erol'da kavuşacak! Evdeki parayı ve altınları aldı, sosyal medyadan bulduğu İhsan'ın yanına kaçtı! Karısı Tuba'yı bulup boşanmak isteyen Vehbi Bey'in büyük iddiası! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

14 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Aralık Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Aralık Salı
Esra Erol 13 Aralık Pazartesi
Esra Erol 13 Aralık Pazartesi
Esra Erol 8 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 8 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 7 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 6 Aralık Pazartesi tekrar izle
Esra Erol 6 Aralık Pazartesi tekrar izle
Esra Erol 3 Aralık Cuma tek parça full izle
Esra Erol 3 Aralık Cuma tek parça full izle
Esra Erol 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Esra Erol 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Esra Erol 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
22 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi!
22 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi!
Esra Erol 30 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 30 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 29 Kasım Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 29 Kasım Pazartesi tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 25 Kasım Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 25 Kasım Perşembe
Daha Fazla Video Göster