Esra Erol 14 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yaşında annesi onu terk etti, babası onu hiç sevmedi! Mertcan anlattı Türkiye ağladı! Mucize gerçek oldu, yıllardır hasretini çektiği annesi bulundu! Annemin kokusunu özledim diyen genç adamın hayalleri gerçek olacak mı? Annesi Ayten oğluyla kavuşmaya stüdyoya gelecek mi? Kemal ve Gülizar barıştı, Ferdi şoke oldu! Her şey çocuklar için diyen Kemal ve Gülizar yayından sonra ne yaptı? Gülizar’ın çocuklarına ne olacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yaşında annesi onu terk etti, babası onu hiç sevmedi! Mertcan anlattı Türkiye ağladı! Mucize gerçek oldu, yıllardır hasretini çektiği annesi bulundu! Annemin kokusunu özledim diyen genç adamın hayalleri gerçek olacak mı? Annesi Ayten oğluyla kavuşmaya stüdyoya gelecek mi? Kemal ve Gülizar barıştı, Ferdi şoke oldu! Her şey çocuklar için diyen Kemal ve Gülizar yayından sonra ne yaptı? Gülizar'ın çocuklarına ne olacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.