CANLI İZLE: Esra Erol 14 Aralık Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; hiç kimse Fatma’yı ikna edemedi! Peki hafta sonu neler yaşandı? Fatma’nın şoke edecek son kararı ne? Hasan’ın son hamlesi ne olacak? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu, şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! 2 çocuğunu da alıp kocasının en yakın akrabasına kaçan Ebru’yu Esra Erol buldu! Dün akşam neler yaşandı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; hiç kimse Fatma'yı ikna edemedi! Peki hafta sonu neler yaşandı? Fatma'nın şoke edecek son kararı ne? Hasan'ın son hamlesi ne olacak? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu, şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! 2 çocuğunu da alıp kocasının en yakın akrabasına kaçan Ebru'yu Esra Erol buldu! Dün akşam neler yaşandı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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