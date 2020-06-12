Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin ne zaman nikah masasına oturacak? 5 aylık bebeğin babası kim? Emrah mı yoksa herkesten sır gibi saklanan bir isim mi? soruları yanıt bulurken, DNA testi sonucu açıklandı ve gerçekler ortaya çıktı.! Gelini evini terk etti, ardından oğlu ortadan kayboldu! 2 torunuyla baş başa kalan ve ayakta kalmaya çalışan babaannenin büyük dramı! Kızları Dilara’ya seslenen ve kızlarına olan hasretlerini gözyaşları içinde anlatan ailenin haykırışı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Haziran 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin ne zaman nikah masasına oturacak? 5 aylık bebeğin babası kim? Emrah mı yoksa herkesten sır gibi saklanan bir isim mi? DNA testi sonucu açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Gelini evini terk etti, ardından oğlu ortadan kayboldu! 2 torunuyla baş başa kalan ve ayakta kalmaya çalışan babaannenin büyük dramı! Kızları Dilara'ya seslenen ve kızlarına olan hasretlerini gözyaşları içinde anlatan ailenin haykırışı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri izle

ESRA EROL 12 HAZİRAN CUMA TEK PARÇA FULL İZLE

12 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.