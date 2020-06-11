Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nikahına günler kala Ezgi’nin anne ve babasına haykırışı! 5 aylık bebeğin babası kim? DNA testi sonucu tüm gerçekleri ortaya çıkaracak! Ezgi’nin son hamlesi çok konuşulacak! Ezgi bugün nereye gitti? Meryem bir yıl sonra annesine sarıldı! Annesinin sözleri herkesi ağlattı! 11 gündür kayıp olan Döndü Hanım ortaya çıktı! Döndü kocası Erdoğan’a ne söyledi? ‘Annem Nejla 3 yaşındaki kızımı kaçırıyor’ diyen Özgür Hanım’ın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nikahına günler kala Ezgi'nin anne ve babasına haykırışı! 5 aylık bebeğin babası kim? DNA testi sonucu tüm gerçekleri ortaya çıkaracak! Ezgi'nin son hamlesi çok konuşulacak! Ezgi bugün nereye gitti? Meryem bir yıl sonra annesine sarıldı! Annesinin sözleri herkesi ağlattı! 11 gündür kayıp olan Döndü Hanım ortaya çıktı! Döndü kocası Erdoğan'a ne söyledi? 'Annem Nejla 3 yaşındaki kızımı kaçırıyor' diyen Özgür Hanım'ın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 11 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

11 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.