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Esra Erol 11 Ekim Çarşamba canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Ekim 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şiddet, tehdit, şantaj! Murat Turnacı Zeynep'i teslim edecek mi? 3 çocuk annesi Zeynep kurtarılabilecek mi? Kendisinden 40 yaş küçük Nurcan ile evlenmek istedi başına gelmeyen kalmadı! Evlilik iddialarını reddeden Nurcan "ben sadece bakıcıyım" dedi, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler bu kadarına pes dedirtti! Nurcan iddiaları cevaplamaya canlı yayına geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...