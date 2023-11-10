10 Kasım 2023, Cuma
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Esra Erol 10 Kasım Cuma canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 1 yıllık sır perdesi Esra Erol’da aralandı, Serkan Şahin tutuklandı! Şimdi ikinci perde aralanıyor! Fevzi Çalışkan’ın cansız bedeni nerede? Gizli tanık hangi yeri işaret etti? Olay yerinden canlı yayın! ‘Mustafa beni tehdit ve şantajla kaçırdı’ diyen Ceylan doğruyu mu söylüyor? Mustafa iddiaları cevaplamak için canlı yayına geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Kasım 2023 Cuma) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 1 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı, Serkan Şahin tutuklandı! Şimdi ikinci perde aralanıyor! Fevzi Çalışkan'ın cansız bedeni nerede? Gizli tanık hangi yeri işaret etti? Olay yerinden canlı yayın! 'Mustafa beni tehdit ve şantajla kaçırdı' diyen Ceylan doğruyu mu söylüyor? Mustafa iddiaları cevaplamak için canlı yayına geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...