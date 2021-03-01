CANLI İZLE: Esra Erol 1 Mart Pazartesi

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Esra Erol 1 Mart Pazartesi canlı yayın izle - 01.03.2021

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Giriş: 01.03.2021 16:33
Güncelleme:01.03.2021 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı! Zeynep’in annesiyle ilgili son dakika gelişmesi! Şennur kocası Latif ile canlı yayında yüzleşecek! Karısı Özlem çocuğunu da alıp dayısının oğlu Alper ile kaçtı! Okan Bey ve karısı Özlem arasında büyük yüzleşme! Kandırılan genç kızlar, kadın ticareti iddiaları ve isyan eden bir anne! Bugün Zeynep konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Evlatlarıyla sokağa atılan Havva için tüm Türkiye tek yürek oldu! Havva’yı gözyaşlarına boğacak sürpriz! 20 yaşındaki Emre Can hiç görmediği annesini bulabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı! Zeynep'in annesiyle ilgili son dakika gelişmesi! Şennur kocası Latif ile canlı yayında yüzleşecek! Karısı Özlem çocuğunu da alıp dayısının oğlu Alper ile kaçtı! Okan Bey ve karısı Özlem arasında büyük yüzleşme! Kandırılan genç kızlar, kadın ticareti iddiaları ve isyan eden bir anne! Bugün Zeynep konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Evlatlarıyla sokağa atılan Havva için tüm Türkiye tek yürek oldu! Havva'yı gözyaşlarına boğacak sürpriz! 20 yaşındaki Emre Can hiç görmediği annesini bulabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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1 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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