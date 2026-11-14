Uluslar Ligi'nde kazanan İsveç! Bosna Hersek karşısında kritik zafer

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu'nun zirvesini yakından ilgilendiren kritik mücadelede İsveç ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Her iki takımın da üç puan hedefiyle sahaya çıktığı mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Bol gollü karşılaşmada kazanan 3-2’lik skorla İsveç oldu.