Uluslar Ligi'nde kazanan İsveç! Bosna Hersek karşısında kritik zafer
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu'nun zirvesini yakından ilgilendiren kritik mücadelede İsveç ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Her iki takımın da üç puan hedefiyle sahaya çıktığı mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Bol gollü karşılaşmada kazanan 3-2’lik skorla İsveç oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İsveç - Bosna Hersek karşılaşması, 14 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.
İsveç ile Bosna Hersek arasındaki mücadele, Solna kentinde bulunan Strawberry Arena'da oynandı. 50 bin seyirci kapasitesine sahip statta karşılaşmayı İtalyan hakem S. Sozza yönetti.
Mücadelede ev sahibi İsveç, konuk ettiği Bosna Hersek'i' 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
MAÇTAN POZİSYONLAR
SVENSSON SAHNEYE ÇIKTI!
İsveç ile Bosna Hersek arasında oynanan karşılaşmada Daniel Svensson sahneye çıktı. 5. dakikada Svensson'un kaydettiği golle İsveç, Bosna Hersek karşısında 1-0 öne geçti.
İSVEÇ DURUMU 2-0 YAPTI!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında İsveç, V. Gyökeres'in 11. dakikada attığı golle Bosna-Hersek karşısında skoru 2-0'a getirdi.
ISAK VAR'A TAKILDI
İsveç ile Bosna-Hersek arasında oynanan karşılaşmada Alexander Isak, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. Ancak İsveçli yıldızın gol sevinci kısa sürdü. 23. dakikadakiVAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.
GYÖKERES YİNE ATTI!
İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen golcü, skoru 3-0'a getirdi.
BOSNA HERSEK YANIT VERDİ
İsveç ile Bosna-Hersek arasında oynanan karşılaşmada Armin Gigovic, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İsveç'in 3-0'lık üstünlüğüyle devam eden mücadelede Bosna-Hersek'in ilk golünü kaydeden Gigovic, 47. dakikada farkı ikiye indirerek skoru 3-1'e getirdi.
BOSNA GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!
Bosna Hersek, 63. dakikada kaptan Sead Kolasinac'ın golüyle İsveç karşısında farkı bire indirdi!