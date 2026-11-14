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Bükreş'teki 3 puan mücadelesinde kazanan Romanya! Polonya’yı devirdiler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bükreş'teki 3 puan mücadelesinde kazanan Romanya! Polonya’yı devirdiler

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya karşı karşıya geldi. İlk dört maçında puan alamayan ve sahasında kötü gidişata son vermek isteyen Romanya, evinde Polonya'yı konuk etti. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Kıran kırana geçen maçta Romanya, seyircisi önünde Polonya’yı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya kozlarını paylaştı. Geride kalan dört karşılaşmada puan elde edemeyen Romanya, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefledi.

Romanya - Polonya karşılaşması, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

Bükreş'teki 55 bin 634 seyirci kapasiteli Arena Națională'da oynanan mücadeleyi hakem S. Gishamer yönetti.

Kritik mücadelede Romanya, evinde Polonya'yı 2-1 yendi ve grupta 3 puanla tanıştı.

Bükreş'teki 3 puan mücadelesinde kazanan Romanya! Polonya’yı devirdiler - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

DAKİKA 2: Romanya'da Radu Dragusin, Karol Swiderski'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

DAKİKA 3: Polonya'da Matty Cash'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan döndü.

DAKİKA 20: Romanya'da Ianis Hagi'nin uzak mesafeden çektiği şut üstten auta çıktı.

DAKİKA 22: Romanya'da Alexandru Cicaldau'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

DAKİKA 33: Romanya'da Tudor Baluta'nın ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan döndü.

DAKİKA 45+1: Romanya'da Tudor Baluta'nın ceza sahasının sol tarafından çektiği şutu Polonya kalecisi Bartlomiej Dragowski kurtardı.

DAKİKA 45+2: Romanya'da Andrei Ratiu'nun ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

DAKİKA 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bükreş'teki 3 puan mücadelesinde kazanan Romanya! Polonya’yı devirdiler - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

ROMANYA GOLÜ BULDU!

Eski Galatasaraylı Alexandru Cicaldau, 67. dakikada attığı golle Romanya'yı Polonya karşısında 1-0 öne geçirdi.

ROMANYA ÖNE GEÇTİ, MÜCADELEDE GOL PERDESİ AÇILDI!

ROMANYA DOLUDİZGİN

73. dakikada Dennis Man'ın golüyle Romanya, Polonya karşısında 2-0'ı buldu!

ROMANYA FARKI İKİYE ÇIKARDI!

POLONYA PES ETMEDİ!

Polonya umutlandı! Marcel Regula'nın 82. dakikadaki golüyle Romanya karşısında skoru 2-1'e getirdi!

POLONYA FARKI BİRE İNDİRDİ!

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#Polonya #Romanya
Serhat Bülki
Editör
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