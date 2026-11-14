Bükreş'teki 3 puan mücadelesinde kazanan Romanya! Polonya’yı devirdiler

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya karşı karşıya geldi. İlk dört maçında puan alamayan ve sahasında kötü gidişata son vermek isteyen Romanya, evinde Polonya'yı konuk etti. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Kıran kırana geçen maçta Romanya, seyircisi önünde Polonya’yı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.