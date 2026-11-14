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Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda'yı 1-0 mağlup etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda'yı 1-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 5. haftasında Avusturya, sahasında konuk ettiği İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ev sahibi ekip, gruptaki puanını 11'e yükseltti.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 3. Grup'un 5. haftasında Avusturya ile İrlanda karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Saat 22.45'te başlayan karşılaşmada Avusturya, rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Avusturya, gruptaki puanını 11'e yükseltirken İrlanda 5 puanda kaldı.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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