Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda'yı 1-0 mağlup etti
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 5. haftasında Avusturya, sahasında konuk ettiği İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ev sahibi ekip, gruptaki puanını 11'e yükseltti.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 3. Grup'un 5. haftasında Avusturya ile İrlanda karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Saat 22.45'te başlayan karşılaşmada Avusturya, rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Bu sonuçla Avusturya, gruptaki puanını 11'e yükseltirken İrlanda 5 puanda kaldı.