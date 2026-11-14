Vikinglerden kötü gidişata son! Norveç, sahasında Galler engelini rahat aştı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, A Ligi 4. Grup'ta oynanan Norveç-Galler karşılaşmasıyla devam etti. A Haber ekranlarından canlı yayınlanan ve karşılıklı ataklara sahne olan kritik mücadelede, kötü gidişata son vermek isteyen Norveç, rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Galler karşı karşıya geldi.Norveç'in başkenti Oslo'daki 27 bin 200 seyirci kapasiteli Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ukraynalı hakem O. Derevinskyi yönetti.
Saat 20.00'de başlayan kritik mücadele, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığında A Haber ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.
Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım da rakip kalede etkili olmak ve skor üstünlüğünü ele geçirmek için ataklar geliştirdi. Karşılıklı ataklara sahne olan zorlu mücadelede, kötü gidişata son vermek isteyen Norveç, Galler karşısında bulduğu gollerle üstünlüğü sağlamayı başardı.
Rakibini 3-1 mağlup eden Norveç, sahadan 3 puanla ayrılarak hanesine kritik bir galibiyet yazdırdı.
İLK YARIDAN NOTLAR
DAKİKA 2: Galler'de Brennan Johnson'ın ortasında Harry Wilson'ın ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
DAKİKA 4: Galler'de Joe Rodon'ın Antonio Nusa'ya yaptığı faulün ardından Norveç sol kanattan serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 6: Norveç'te Antonio Nusa'nın ceza sahasının sol tarafından çektiği şut savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Ethan Ampadu'dan dışarı çıkan topun ardından Norveç korner kazandı.
DAKİKA 18: Galler'de Daniel James, hızlı gelişen atakta Harry Wilson'ın ara pasıyla ceza sahası dışından sağ ayağıyla şut çekti. Top yandan auta çıktı.
DAKİKA 19: Norveç'te Martin Odegaard'ın ortasında Thelo Aasgaard'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
DAKİKA 20: Norveç'te Julian Ryerson'ın Brennan Johnson'a yaptığı faulün ardından Galler kendi yarı alanından serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 22: Galler'de Harry Wilson'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Daniel James'in sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.
DAKİKA 35: Galler'de Daniel James'in sakatlığı nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Sağlık müdahalesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.
DAKİKA 38: Norveç, Ethan Ampadu'dan dışarı çıkan topun ardından korner kazandı.
DAKİKA 40: Galler'de Lewis Koumas'ın Martin Odegaard'a yaptığı faulün ardından Norveç rakip yarı alandan serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 42: Galler'de Jay Dasilva'nın Oscar Bobb'a yaptığı faulün ardından Norveç kendi yarı alanından serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 43: Galler'de Harry Wilson'ın pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Daniel James'in sağ ayağıyla çektiği şutu Norveç kalecisi Egil Selvik kurtardı.
DAKİKA 45: Norveç, Joe Rodon'dan dışarı çıkan topun ardından korner kazandı.
DAKİKA 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
GOL GOL GOL!
58. dakikada Galler savunmasının istediği gibi uzaklaştıramadığı topta Antonio Nusa, sağ ayağıyla sert vuruşu sonrası Norveç'i 1-0 üstünlüğe taşıdı.
NORVEÇ FARKI 2'YE ÇIKARDI
68. dakikada Norveç, Andreas Schjelderup'un golüyle Galler karşısında farkı 2'ye çıkardı. Erling Haaland'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Schjelderup, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
GALLER FARKI 1'E İNDİRDİ
Galler, David Brooks'un kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Golün asistini Harry Wilson yaptı.
HAALAND SAHNEDE
Norveç, Erling Haaland'ın penaltıdan kaydettiği golle Galler karşısında farkı yeniden 2'ye çıkardı. Oslo'da skor 3-1'e geldi.