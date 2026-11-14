UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Galler karşı karşıya geldi.Norveç'in başkenti Oslo'daki 27 bin 200 seyirci kapasiteli Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ukraynalı hakem O. Derevinskyi yönetti.

Saat 20.00'de başlayan kritik mücadele, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığında A Haber ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım da rakip kalede etkili olmak ve skor üstünlüğünü ele geçirmek için ataklar geliştirdi. Karşılıklı ataklara sahne olan zorlu mücadelede, kötü gidişata son vermek isteyen Norveç, Galler karşısında bulduğu gollerle üstünlüğü sağlamayı başardı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Norveç, sahadan 3 puanla ayrılarak hanesine kritik bir galibiyet yazdırdı.