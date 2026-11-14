Braga'da İskandinav rüzgarı! Danimarka, deplasmanda Portekiz'i ezip geçti
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Danimarka, A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geldi. A Haber ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşan mücadelede, baskılı ve istekli bir oyun sergileyen Danimarka, rakibini 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka, gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren kritik mücadelede karşı karşıya geldi.
İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıktığı karşılaşma, Braga'daki 30 bin 286 seyirci kapasiteli Estádio Municipal de Braga'da oynandı. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayan mücadeleyi Sloven hakem R. Obrenovic yönetti.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği karşılaşma, A Haber ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluştu.
Öte yandan Portekizli futbolcular, Danimarka maçı öncesindeki seremoniye milli takım kariyerini noktalayan efsane isim Cristiano Ronaldo'nun formasıyla çıktı.
DANİMARKA, BASKILI OYUNUYLA 4-1 KAZANDI
Karşılaşmaya daha istekli ve baskılı başlayan Danimarka, rakip kalede bulduğu pozisyonları gole çevirerek Portekiz'i 4-1 mağlup etti. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan Danimarka, hanesine önemli bir 3 puan yazdırdı.
EFSANEYE SON SELAM: RONALDO'NUN FORMASIYLA ÇIKTILAR
Portekizli futbolcular, Danimarka maçı öncesindeki seremoniye, milli takıma veda eden efsaneleri Cristiano Ronaldo'nun formasıyla çıktı.
DANİMARKA ÖNE GEÇTİ
Danimarka, Pierre Højbjerg'in penaltıdan kaydettiği golle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti.
DANİMARKA FARKI 2'YE ÇIKARDI
Danimarka, 50. dakikada Rasmus Højlund'un kaydettiği golle Portekiz karşısında skoru 2-0'a getirdi.
DANİMARKA FARKA KOŞUYOR
Danimarka, 57. dakikada Rasmus Højlund'un kaydettiği golle Portekiz karşısında farkı 3'e çıkardı.
PORTEKİZ EVİNDE ÇARESİZ
Danimarka, 80. dakikada Joachim Andersen'in Mathias Jensen'in asistinde kaydettiği golle Portekiz karşısında farkı 4'e çıkardı.
SILVA'DAN TESELLİ GOLÜ
Portekiz, Bernardo Silva'nın kaydettiği golle Danimarka karşısında farkı 3'e indirdi.