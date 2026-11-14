Braga'da İskandinav rüzgarı! Danimarka, deplasmanda Portekiz'i ezip geçti

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Danimarka, A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geldi. A Haber ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşan mücadelede, baskılı ve istekli bir oyun sergileyen Danimarka, rakibini 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.