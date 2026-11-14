-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Gyökeres penaltıdan affetmedi!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gyökeres penaltıdan affetmedi!

Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Viktor Gyökeres, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yıldız golcü, penaltıdan kaydettiği golle İsveç'in Bosna-Hersek karşısında farkı üçe çıkarmasını sağladı.

Rúben Dias'ın elle müdahalesi penaltı getirdi!
Sonraki Video
Rúben Dias'ın elle müdahalesi penaltı getirdi!
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar