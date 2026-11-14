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Daniel Svensson sahneye çıktı! İsveç, Bosna Hersek karşısında 1-0 öne geçti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Daniel Svensson sahneye çıktı! İsveç, Bosna Hersek karşısında 1-0 öne geçti

İsveç ile Bosna Hersek arasında oynanan karşılaşmada Daniel Svensson sahneye çıktı. Svensson'un kaydettiği golle İsveç, Bosna Hersek karşısında 1-0 öne geçti.

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