Uluslar Ligi'nde tek golle gelen galibiyet! Kuzey İrlanda kazandı
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Kuzey İrlanda, sahasında konuk ettiği Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti. Windsor Park'ta oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Kuzey İrlanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Windsor Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Saat 22.45'te başlayan karşılaşmada Kuzey İrlanda, rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Bu sonuçla Kuzey İrlanda, gruptaki puanını 11'e yükseltirken Ukrayna 4 puanda kaldı.