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Uluslar Ligi'nde tek golle gelen galibiyet! Kuzey İrlanda kazandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde tek golle gelen galibiyet! Kuzey İrlanda kazandı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Kuzey İrlanda, sahasında konuk ettiği Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti. Windsor Park'ta oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Kuzey İrlanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Windsor Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Saat 22.45'te başlayan karşılaşmada Kuzey İrlanda, rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Kuzey İrlanda, gruptaki puanını 11'e yükseltirken Ukrayna 4 puanda kaldı.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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