İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşma öncesinde ise futbolseverleri duygulandıran bir görüntü yaşandı.

23 YILLIK KARİYERDE 3 KUPA VE DÜNYA REKORLARI Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, 2003 yılında ilk kez giydiği milli takım formasıyla 23 yıllık bir kariyere imza atmıştı. Bu süreçte Portekiz adına 234 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, 146 gol kaydetmişti. Hem milli maç sayısında hem de gol sayısında dünya rekorlarının sahibi olan Ronaldo, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırmıştı.

Portekiz ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi kupasını da kaldırmıştı. Beş kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen deneyimli futbolcu, milli takım kariyerinde birçok başarıya ve rekora imza atmıştı.