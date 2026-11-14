Efsaneye son selam! Portekiz, seremoniye Ronaldo'nun formasıyla çıktı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği kritik mücadele öncesinde duygusal anlar yaşandı. Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo unutulmadı. Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan yıldız futbolcuya vefa gösteren Portekizli oyuncular, seremoniye Ronaldo'nun formasıyla çıkarak unutulmaz bir jest yaptı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka, gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor.
İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşma öncesinde ise futbolseverleri duygulandıran bir görüntü yaşandı.
SEREMONİDE CRISTIANO RONALDO ONURLANDIRILDI
Portekiz Milli Takımı oyuncuları, seremoniye milli takım kariyerini noktalayan Cristiano Ronaldo'nun formasıyla çıkarak efsane futbolcuya saygılarını gösterdi.
23 YILLIK KARİYERDE 3 KUPA VE DÜNYA REKORLARI
Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, 2003 yılında ilk kez giydiği milli takım formasıyla 23 yıllık bir kariyere imza atmıştı. Bu süreçte Portekiz adına 234 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, 146 gol kaydetmişti. Hem milli maç sayısında hem de gol sayısında dünya rekorlarının sahibi olan Ronaldo, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırmıştı.
Portekiz ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi kupasını da kaldırmıştı. Beş kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen deneyimli futbolcu, milli takım kariyerinde birçok başarıya ve rekora imza atmıştı.
EFSANENİN VEDASI 5 KASIM'DA GELDİ
Ronaldo'nun milli takımdaki son dönemi ise çeşitli gelişmelere sahne olmuştu. Eylül ayında Norveç karşılaşmasında yedek kulübesinde kalmasının ardından kadrodan çekilen yıldız futbolcu, daha sonra yaptığı açıklamada futbolu bırakmayacağını belirtmişti. Ancak deneyimli oyuncu, 5 Kasım Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takım kariyerini noktalama kararını duyurmuştu.
"7 NUMARALI FORMAYI GERİ VERME ZAMANI GELDİ"
Ronaldo, 5 Kasım'da yayımladığı veda mesajında 23 yıllık milli takım kariyerinin kendisi için taşıdığı öneme değinmişti. Yıldız futbolcu, "Milli takımımızın 7 numaralı formasını geri verme zamanım geldi." ifadelerini kullanmıştı.
Portekiz formasını giymenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Ronaldo, bu yolculukta yaşadığı anıların ve kurduğu bağların kupalardan ve rekorlardan daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Kulüp kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da sürdüren deneyimli futbolcu, böylece 2003 yılında başlayan Portekiz Milli Takımı serüvenine 23 yıl sonra son noktayı koymuştu.