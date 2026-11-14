A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Kadroda değişikliğe gideceklerini belirten Yalçın, Belçika maçındaki performansı da değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da deplasmanda oynanacak Fransa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

FRANSA MAÇINDA 5-6 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAĞIZ"

Sergen Yalçın, "Sakatlıktan yeni dönen oyuncularımız var. Bazen oyuncu, bazen de format değişikliğine gidiyoruz. Fransa maçında da 5-6 oyuncu değişikliği yapacağız ve farklı bir formatta oynayacağız. Sadece Belçika maçında ben vardım, diğer maçlarda yoktum. Bunu aklınızda tutun, bir kenara yazın" dedi.

"BU MAÇLARI HAZIRLIK MAÇLARI GİBİ GÖRÜYORUM"

Belçika karşılaşmasını da değerlendiren Yalçın, "Bence Belçika maçında de zaman zaman iyi oynadık. Baskılı oynadık, ikinci, hatta üçüncü golü bulabilirdik ama maalesef olmadı. Bu maçlarda oyuncuları değerlendirmeniz gerekiyor. Ben aslında bu karşılaşmaları hazırlık maçları gibi görüyorum. Ufak ufak dokunuşlarla bundan sonraki sürecin hazırlığını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Grupta sağlıklı bir durumda değiliz bunun hepimiz farkındayız. Biz daha yeni geldik. Bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk. Bunun toparlanacağını da lütfen bilelim. Bu durum böyle gitmeyecek. Biraz sabır, biraz zaman lazım."

"FORVETSİZ OYUN GÖRECEK MİYİZ?"

Forvet kararı hakkında sorulan soruya cevap veren Sergen Yalçın: "Yok, olmaz. Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok. Ama yarınki maçta biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı biraz daha sağlam tutmaya çalışacağız. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim için iyi olur." ifadesini kullandı.