Uluslar Ligi'nde İspanya deplasmanda İngiltere'yi 3-2 ile geçti
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlandı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede İspanya, deplasmanda İngiltere’yi 3-2 yendi.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun ilk maçında son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk etti.
A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta İtalyan hakem Davide Massa düdük çaldı.
İngiltere deplasmanında İspanya, gol düellosuna sahne olan maçta 3-2'lik galibiyetle 3 puana uzandı.
İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI A HABER'DE
Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
YAMAL'DAN ERKEN BAŞLANGIÇ!
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında İngiltere savunmasının hatasında topu kazanan Lamine Yamal, İspanya'yı öne geçirdi.
OFSAYT ENGELİ!
8. dakikada Ferran Torres'in İngiltere karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
FERRAN TORRES BİTİREMEDİ!
Mücadelenin 27. dakikasında İspanya'nın hızlı atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Ferran Torres, net pozisyondan yararlanamadı.
GORDON'DAN MÜTHİŞ KOŞU!
İngiltere'nin hızlı atağını başlatan Anthony Gordon, Jude Bellingham'ın pasında topu ağlara göndererek 35. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
4 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ!
İngiltere, 40. dakikada Marc Cucurella'nın kendi kalesine attığı golle İspanya karşısında 2-1 öne geçti.
TARTIŞMALI VAR KARARI!
51. dakikada Rodri'nin müdahalesiyle yerde kalan Jude Bellingham'ın pozisyonu için VAR müdahalesi geldi. Hakem izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.
PENALTI BOŞA GİTTİ!
Harry Kane, penaltı vuruşundan yararlanamadı ve çift vuruş yaptı.
BAENA'DAN KÖŞEYE KLAS VURUŞ!
İspanya, Alex Baena'nın 60. dakikada attığı klas golle İngiltere karşısında beraberliği yakaladı.
İSPANYA YENİDEN ÖNDE
İspanya, Mikel Oyarzabal'ın 74. dakikada attığı golle İngiltere karşısında yeniden öne geçti!