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İngiltere Bellingham'la penaltı kazandı: VAR'dan tartışmalı karar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere Bellingham'la penaltı kazandı: VAR'dan tartışmalı karar

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. 51. dakikada Rodri'nin müdahalesiyle yerde kalan Jude Bellingham'ın pozisyonu için VAR müdahalesi geldi. Hakem izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

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