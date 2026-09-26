C Grubu'nda kritik maçta İzlanda ile Estonya 1-1 berabere kaldı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grubun iki iddialı ekibi İzlanda ile Estonya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşmada İzlanda ve Estonya karşılıklı goller buldu fakat kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1 sona erdi.