C Grubu'nda kritik maçta İzlanda ile Estonya 1-1 berabere kaldı
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UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grubun iki iddialı ekibi İzlanda ile Estonya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşmada İzlanda ve Estonya karşılıklı goller buldu fakat kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1 sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi kapsamında C Grubu'nda oynanan mücadelede İzlanda ile Estonya kozlarını paylaştı. Gruptaki dengeleri ve puan tablosunu doğrudan etkileyecek karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıktı.
İzlanda'nın ev sahipliğinde oynana maçta taraflar yenişemedi ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da C Ligi'ne 1'er puanla başladı.
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