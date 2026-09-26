İspanya eşitliği sağladı: Baena'dan klas bitiriş!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. İspanya, Alex Baena'nın 60. dakikada attığı klas golle İngiltere karşısında beraberliği yakaladı.