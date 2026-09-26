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İngiltere eşitliği buldu: Gordon'dan müthiş koşu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere eşitliği buldu: Gordon'dan müthiş koşu

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. İngiltere’nin hızlı atağını başlatan Anthony Gordon, Jude Bellingham’ın pasında topu ağlara göndererek 35. dakikada skoru 1-1’e getirdi.

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