İngiltere'den 4 dakikada mucize: 2-1 öne geçtiler!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. İngiltere, 40. dakikada Marc Cucurella'nın kendi kalesine attığı golle İspanya karşısında 2-1 öne geçti.