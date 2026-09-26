Faroe Adaları ile Kazakistan Uluslar Ligi karşılaşmasında puanlar paylaşıldı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grubun dikkat çeken mücadelesinde Faroe Adaları ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevuda Faroe Adaları ve Kazakistan 1-1 berabere kaldı.