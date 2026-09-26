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Faroe Adaları ile Kazakistan Uluslar Ligi karşılaşmasında puanlar paylaşıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Faroe Adaları ile Kazakistan Uluslar Ligi karşılaşmasında puanlar paylaşıldı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grubun dikkat çeken mücadelesinde Faroe Adaları ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevuda Faroe Adaları ve Kazakistan 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında C Grubu'nda Faroe Adaları ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Gruptaki sıralamayı ve puan dengesini doğrudan etkileyecek kritik randevuda iki ekip de sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.

Mücadele de 2 gol sesi çıksa da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

#Kazakistan #Faroe Adaları
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