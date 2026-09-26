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Oyarzabal'dan soğukkanlı bitiriş: İspanya yeniden önde!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Oyarzabal'dan soğukkanlı bitiriş: İspanya yeniden önde!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. İspanya, Mikel Oyarzabal’ın 74. dakikada attığı golle İngiltere karşısında yeniden öne geçti!

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