Müge Anlı ATV canlı izle! 4 Aralık 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

44 yaşındaki dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor. Kırkuşu ile 20 yıllık geçmişi olan Sibel Yılmaz, canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar korktum, gerçekleri anlatamadım" diyen Sibel Yılmaz, olay gününü anlattı. Falezlerin arka tarafına geçtiğini gördüğünü söyleyen Sibel Yılmaz, "Çok korktum, düştüğünü görmedim" dedi.

Olayın bir "kaza mı, intihar mı, yoksa cinayet mi?" olduğunun netleşmesi için soruşturma sürerken, Kırkuşu'nun 20 yıl önce ilişki yaşadığı ve son dönemde yeniden görüştüğü sevgilisi Sibel Yılmaz, olay gecesini daha detaylı bir şekilde anlattı.

Falezlerde cinayete kurban gittiği düşünülen Sami Kırkuşu'nu son göre sevgilisi Sibel Yılmaz, 20 yıldır görüşmediklerini aralarındaki aşkın yakın zamanda filizlendiğini söylemişti.

Müge Anlı ekibine önemli açıklamalarda bulunan görgü şahidi, ikilinin arasındaki ilişkiye 20 yıl ara verilmediğini söyledi. Görgü tanığı Sami Kırkuşu'ya "Sibel Hanım'ın hayatında olan başka biri zarar vermiş olabilir" dedi.